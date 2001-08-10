На Сахалине будущие абитуриенты познакомились с перспективами нефтегазового образования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Технический нефтегазовый институт Сахалинского государственного университета распахнул свои двери для школьников, родителей и всех заинтересованных жителей региона. Мероприятие, собравшее порядка 80 человек, полностью подтвердило программу, анонсированную ранее: гости не только узнали о правилах поступления, но и смогли погрузиться в атмосферу института, где готовят специалистов для передовых отраслей экономики.

Для посетителей была организована экскурсия по учебному корпусу на улице Пограничной, 2. Особый интерес гостей вызвало посещение современных лабораторий, где школьникам и их родителям продемонстрировали работу оборудования, используемого в нефтегазовой отрасли и строительстве. В рамках встречи с руководством и преподавателями института абитуриенты получили исчерпывающую информацию о направлениях подготовки: нефтегазовое дело, строительство, эксплуатация транспортно-технологических объектов, химические технологии и геология.

В Техническом нефтегазовом институте обучение ведется на всех уровнях высшего образования: здесь готовят бакалавров, магистров и аспирантов. Особое внимание уделяется практико-ориентированному подходу. Студенты проходят учебные, производственные и преддипломные практики, которые неразрывно связаны с деятельностью ведущих предприятий региона. Уже на первых курсах ребята знакомятся с представителями отраслевых компаний - работодатели приходят в университет, проводят лекции и мастер-классы. Для младших курсов организуются экскурсии на производственные объекты, а старшекурсники направляются на практику непосредственно на предприятия. Все это стало возможным благодаря многолетнему сотрудничеству института с ключевыми партнерами нефтегазового комплекса Сахалинской области.

Среди гостей были как те, кто только присматривается к университету, так и те, кто уже сделал осознанный выбор в пользу СахГУ. Ученица 11-го класса первой школы Сабрина Лукина призналась, что решение поступать в Технический нефтегазовый институт во многом было сформировано семейной традицией:

«Я не первый раз на дне открытых дверей, и мне здесь очень нравится. Интересно рассказывают про направления, показывают механизмы, которые можно рассмотреть и потрогать. Я планирую остаться на Сахалине, здесь много возможностей для молодых специалистов. Мой брат — выпускник этого института, он много рассказывал про обучение и про нефтяные платформы, и я тоже хочу сюда поступать».

Родители абитуриентов, в свою очередь, обратили внимание на высокий уровень оснащения вуза. Татьяна Андреевна Карпенко, пришедшая на мероприятие с сыном, учеником 10-го класса, подчеркнула важность практической подготовки:

«Наша цель - знакомство с вузом, его кафедрами и спецификой работы. В первую очередь нас впечатлило оснащение лабораторий. Есть вузы, где работают «на коленке», но здесь хорошее оборудование. Будущие студенты смогут получать не только теорию, но и отличную практическую базу. Конечно, нас волнует последующее трудоустройство, целевые направления и перспективы реализации знаний, которые даст вуз».

И.о. ректора СахГУ Алексей Огнев, комментируя итоги мероприятия, отметил высокий интерес абитуриентов к инженерным специальностям и подтвердил курс университета на интеграцию образования и производства:

«Сегодня мы увидели - интерес молодежи к инженерным профессиям остается высоким, а главное, он осознанный. СахГУ готов предложить абитуриентам не просто диплом, а качественную подготовку на современном оборудовании, которое соответствует лучшим отраслевым стандартам. Наши партнеры из ведущих нефтегазовых компаний региона ждут этих ребят. Тот факт, что на день открытых дверей приходят целыми семьями, а выпускники приводят своих младших братьев и сестер, говорит о доверии к университету и подтверждает правильность нашего курса на практико-ориентированное образование».

Мероприятие показало, что Технический нефтегазовый институт СахГУ остается одним из главных центров притяжения для тех, кто планирует строить карьеру в нефтегазовой отрасли и строительстве на Сахалине, не покидая родной регион. Институт является частью кампуса «Сахалинтех», который создается по национальному проекту «Молодежь и дети» при поддержке губернатора Валерия Лиморенко и Правительства Сахалинской области.