Сахалинцам расскажут, как защитить сад от болезней и вредителей

В Южно-Сахалинске продолжает работу проект «Школа садовода». Очередная встреча состоится в главной библиотеке острова 2 апреля 2026 года. Начало запланировано на 17:00. Темой лекции станут болезни плодовых деревьев и ягодных культур, а также весенняя обработка сада от вредителей.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, перед слушателями выступит Тамара Таран - ведущий агроном ФГБУ «Россельхозцентр». Она много лет работает с растениями в климатических условиях Сахалинской области. Специалист разберёт типичные угрозы для сада, которые проявляются весной, и расскажет о методах профилактики. Речь пойдёт как о современных, так и о традиционных средствах защиты растений.

После основной части лектор ответит на вопросы и даст индивидуальные консультации. Организаторы подчёркивают: полученные знания помогут садоводам вовремя спасти урожай и правильно ухаживать за растениями по сезону. Прийти могут все желающие — от новичков до опытных дачников, педагогов и просто любителей земли. Вход свободный.