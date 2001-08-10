Сахалинцам напоминают об опасности прикормки животных без владельцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Регулярная подкормка животных без владельцев на одних и тех же участках провоцирует образование стай. В таких случаях животные начинают агрессивно защищать территорию, где получают пищу, что повышает риск нападения на прохожих. Кроме того, места прикорма становятся уязвимыми для действий злоумышленников, которые могут использовать их для массового отравления животных.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области предостерегает: формирование устойчивых зон прикорма ведет к восприятию животными без владельцев данной территории как своей. Это естественное поведение одичавших животных несет двойную угрозу. С одной стороны, страдает безопасность граждан, с другой – происходит бесконтрольный рост численности животных без владельцев.

Таким образом, попытки проявить жалость через систематическое кормление фактически усугубляют проблему и создают потенциально опасные зоны для местных жителей.

Вместо подкормки животных без владельцев жителям предлагают три альтернативы, которые действительно помогают решить проблему.

Во-первых, отказаться от эпизодического кормления на улицах, которое создает иллюзию заботы, но на деле стимулирует размножение и защитное поведение стай.

Во-вторых, содействовать пристройству четвероногих новым хозяевам или поддерживать приюты для животных без владельцев.

В-третьих, сообщать о местах скопления стай в органы местного самоуправления. После получения заявки профильные службы обязаны провести отлов и поместить животных без владельцев в специализированные приюты.

Оставить заявку на отлов можно разными способами. Вы можете обратиться в службу отлова своего района. Контакты размещены на официальных сайтах администраций. С понедельника по субботу, с 8:00 до 20:00, работает горячая линия министерства ЖКХ. Позвонить можно по бесплатному номеру 8-800-302-00-65 или на короткий номер *0065 (с мобильного). Также работает прием заявок через мессенджер MAX по номеру 8-924-884-42-03. При обращении в мессенджер нужно указать ваше имя и фамилию, точный адрес, номер телефона и описать проблему. Кроме того, заявку на отлов животных можно подать через сервис «Сахалин. Онлайн».

Жители Южно-Сахалинска могут обращаться напрямую в департамент городского хозяйства. В будни (с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00) работает телефон 300-765 (добавочные 1, 2). В выходные и праздники заявки принимают по номеру 300-475.

Проблема животных без владельцев имеет и другую сторону – безответственных хозяев. Нередко стаи пополняются за счет выброшенных питомцев или собак, которых отпускают гулять без поводков и намордников. С начала года в регионе отловлено 571 животное без владельцев.

Власти напоминают, что за нарушение правил выгула (в том числе выгул потенциально опасных пород без намордника, оставление питомцев без присмотра или загрязнение мест общего пользования) предусмотрены штрафы. Для обычных граждан сумма взыскания составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц — до 15 тысяч, для организаций — до 30 тысяч. Если же животное напало на человека или нанесло ущерб имуществу, штрафы вырастают в разы.

Сахалинцам стоит помнить, что забота о животных без владельцев — это не столько акт милосердия, сколько осознанная ответственность. Подкармливая животных, мы, к сожалению, усугубляем ситуацию. Вместо того чтобы способствовать гуманному решению проблемы, мы создаем новые очаги напряженности и потенциальной опасности.

Таким образом, решение проблемы животных без владельцев лежит не в плоскости сиюминутной жалости, а в комплексном подходе, включающем государственное регулирование, активное участие граждан и, безусловно, повышение уровня ответственности каждого владельца животного. Только совместными усилиями мы сможем сделать наши улицы безопаснее для всех.