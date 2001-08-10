На Сахалине прошли учения с метанием гранат

На Сахалине прошли учения с боевыми гранатами. Военнослужащие, которые заключили контракты с министерством обороны, выполнили метание наступательных гранат РГД-5.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, занятия прошли на полигоне «Троицкий». Руководили процессом опытные инструкторы - участники специальной военной операции. Подготовку проходили все контрактники, независимо от того, какую должность они занимают.

Перед тем как приступить к метанию, каждый боец сдал зачёт по технике безопасности и порядку использования гранаты. Инструктор с позывным «Цыган» объяснил, что на занятиях военным рассказывают, как привести гранату в боевое положение и выполнить бросок из разных позиций.

По условиям задания нужно было попасть гранатой в ростовые мишени, которые изображали живую силу условного противника, а также в укрытия в виде окопов. Цели находились на расстоянии до тридцати метров. На занятиях особое внимание уделяли соблюдению техники безопасности.