Тихоокеанское
информационное агентство
31 Марта 2026
Сейчас 11:12
81,30|93,44
"Разморозка кредитования": средний и малый бизнес Сахалинской области на 60% нарастил кредиты в ВТБ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Средний и малый бизнес Сахалинской области в 2025 году стал возвращаться к более активному кредитованию. Кредитный портфель ВТБ в регионе в предпринимательском сегменте увеличился на 47%, до 17,2 млрд рублей.

Были активно востребованы программы кредитования с господдержкой: порядка 50 предприятий получили льготные кредиты на 3,8 млрд рублей. Основная часть средств (2,3 млрд рублей) была выдана по программе Минэкномразвития 1764, далее по популярности следуют совмещенная программа стимулирования кредитования Банка России и Минэкономразвития (448 млн рублей) и программа стимулирования кредитования Корпорации МСП (168 млн рублей).

В структуре кредитного портфеля ВТБ в Сахалинской области наибольшие доли приходятся на транспортную (25%) и строительную отрасль (18%). По 7% формируют кредиты торговой отрасли и сферы услуг.

«Прирост нашего кредитного портфеля отражает изменения рыночной ситуации: начавшийся цикл снижения ключевой ставки повлек за собой постепенную «разморозку» кредитования в сегменте среднего и малого бизнеса. Эта положительная динамика кредитования позволяет нам ожидать развития этих изменений в 2026 году», - прокомментировала показатели управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?