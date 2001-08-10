Сегодня в Южно-Сахалинске продают навагу и камбалу по доступным ценам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня 5 февраля жители и гости областного центра могут приобрести доступную рыбу. Городские власти обращают внимание, что ассортимент и объемы продукции по социальным ценам отличается в каждой конкретной торговой точке.
Актуальный список публикуется в телеграм-канале департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка.
Камбала по цене 96 руб/кг и сельдь по цене 84 руб/кг реализуется в п/р Ново-Александровск, ул.3-я Строительная 4Б (м-н «Надежда») с 12.00.
Навага по цене 90 руб/кг продается:
- м-н «Дом Морепродуктов», ТЦ Еланский, Еланский проезд, 29 с 12.00.
- м-н «Дом Морепродуктов», ул.Есенина, 5 с 12.00.
