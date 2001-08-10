Участники форума ЕР

В Нижнем Новгороде состоялся третий отчетно-программный форум «Единой России» «Есть результат!». Члены партии, представители правительства, образовательных центров, участники молодёжных движений и патриотических объединений, педагоги, студенты и активные общественники рассмотрели результаты работы народной программы и предложили новые идеи. Основным предметом обсуждения стала поддержка детей и молодежи.

- «Единая Россия» вместе с правительством заложила прочную базу в сфере образования. Мы обеспечили доступность мест в садах для детей от 3 до 7 лет. За последние 5–6 лет создали более миллиона новых мест в школах. Ключевой стала флагманская программа капитального ремонта, инициированная «Единой Россией» и поддержанная президентом. В рамках программы уже отремонтировано более 6,5 тысяч школ, - сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он отметил деятельное участие «Единой России» в социально значимых изменениях, происходящих в стране. При поддержке ЕР запущен нацпроект «Молодежь и дети». Также «Единая Россия» оказывает активное содействие проекту Минпросвещения «Профессионалитет». Увеличено финансирование программы из федерального бюджета, добавлены средства для создания ещё 20 отраслевых кластеров.

- До конца 2030 года в «Профессионалитет» перейдёт 100% колледжей России. Нам действительно удалось повысить престиж рабочих специальностей, которые так нужны сейчас в нашей стране. В прошлом году абитуриенты подали рекордное количество заявлений - почти 4 миллиона. Очень важно, что с помощью партии мы законодательно закрепили роль работодателя в «Профессионалитете» как равноправного участника образовательного процесса, - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

В настоящее время по инициативе президента и при поддержке «Единой России» реализуется важный проект по созданию 25 кампусов мирового уровня до 2030 года, идет строительство. По мнению секретаря генсовета партии Владимира Якушева, это не просто здания, а точки роста, где соединяются образование, наука и производство.

На отчетно-программном мероприятии функционировали тематические круглые столы. В ходе форума «Есть результат!» были созданы новые предложения в Народную программу партии. Большинство инициатив касались поддержки и развития детей и молодежи. На экспертной площадке «Время молодых: территория возможностей, реальные дела» обсудили идею о создании современной инфраструктуры для самореализации. Современные студенческие городки, по мнению инициаторов, должны стать пространством инноваций, технологического предпринимательства и развития молодых учёных и изобретателей.

- Для студенческих кампусов нужен особый правовой режим - по аналогии со свободными экономическими зонами. Нам необходимо свести к минимуму административные барьеры и формальности для реализации реальных инициатив. Отдельно мы предлагаем создать особые, льготные условия для студенческих стартапов прямо на территории кампуса. Молодые инноваторы должны иметь возможность максимально быстро превращать свои идеи в работающие проекты и бизнесы, - пояснила спикер площадки, начальник отдела развития инновационной среды Межвузовского кампуса Евразийского научно-образовательного центра Елизавета Егорова.

Отдельный блок предложений посвящен развитию туризма и бережного изучения природных территорий. Эксперты предлагают создавать в национальных парках и заповедниках эко-музеи, визит-центры, площадки для отдыха и интерактивные экологические тропы. Ежегодно такие туробъекты могли бы принимать миллионы россиян, при этом сохраняя местные экосистемы.

Сбор идей в новую Народную программу продолжается на сайте естьрезультат.рф и в режиме офлайн. За месяц жители страны прислали более 20 тысяч инициатив.

- Рассчитываю, что всё более активное участие в этой работе будут принимать молодые люди. Ведь речь идёт об их возможностях и благополучном будущем. Сильная, честная Народная программа, созданная вместе с молодёжью - наш главный аргумент на выборах в Государственную думу, - уверен Владимир Якушев.