ИИ-ассистенты помогут сахалинцам лучше учиться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – Компания МТС объявляет о запуске новых ИИ-ассистентов для помощи в учебе и создании изображений – ИИ-Ментора и ИИ-Генератора - в молодежном тарифе РИИЛ. Инструмент позволит сахалинским школьникам и студентам быстрее усваивать лекции, готовиться к контрольным и создавать изображения.

Ранее чат-бот мог обрабатывать только текстовые запросы пользователя, теперь обрабатывает и визуальные. Например, если нужно сделать краткую сводку файла, бот считает текст из документа при емком запросе к нему. Ограничение загрузки файла – до 10 Мб.

Для создания изображения ИИ-Генератору достаточно нескольких предложений с указанием желаемого стиля. Для абонентов РИИЛ количество генераций в день или месяц не ограничено в отличие от большинства известных ИИ-генераторов.

Еще один ассистент, ИИ-Ментор, создан для эффективного усвоения информации. Например, если студент пропустил лекцию, но получил конспект своего однокурсника, он может загрузить документ в бот и получить расширенную сводку с пояснениями. Тот же принцип соблюдается при подготовке к тесту или контрольной работе. Если у школьника есть страницы учебника или темы для предстоящей работы, ИИ-Ментор сделает выжимку главных тезисов, на которые стоит обратить внимание, и распишет темы.

«Нейросети помогают быстрее делать домашние задания, но не всегда стимулируют развитие аналитических способностей у школьников. Поэтому мы создали такие сервисы, которые помогут детям и подросткам в развитии их творческих навыков и критического мышления. Важно отметить, что это в первую очередь развлекательный сервис. Он не может заменить экспертную подготовку к ЕГЭ, ОГЭ или олимпиадам. Тем не менее, ИИ-ассистент МТС может помочь в усвоении и структуризации учебного материала», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.