ИИ-ассистенты помогут сахалинцам лучше учиться
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Компания МТС объявляет о запуске новых ИИ-ассистентов для помощи в учебе и создании изображений – ИИ-Ментора и ИИ-Генератора - в молодежном тарифе РИИЛ. Инструмент позволит сахалинским школьникам и студентам быстрее усваивать лекции, готовиться к контрольным и создавать изображения.
Ранее чат-бот мог обрабатывать только текстовые запросы пользователя, теперь обрабатывает и визуальные. Например, если нужно сделать краткую сводку файла, бот считает текст из документа при емком запросе к нему. Ограничение загрузки файла – до 10 Мб.
Для создания изображения ИИ-Генератору достаточно нескольких предложений с указанием желаемого стиля. Для абонентов РИИЛ количество генераций в день или месяц не ограничено в отличие от большинства известных ИИ-генераторов.
Еще один ассистент, ИИ-Ментор, создан для эффективного усвоения информации. Например, если студент пропустил лекцию, но получил конспект своего однокурсника, он может загрузить документ в бот и получить расширенную сводку с пояснениями. Тот же принцип соблюдается при подготовке к тесту или контрольной работе. Если у школьника есть страницы учебника или темы для предстоящей работы, ИИ-Ментор сделает выжимку главных тезисов, на которые стоит обратить внимание, и распишет темы.
«Нейросети помогают быстрее делать домашние задания, но не всегда стимулируют развитие аналитических способностей у школьников. Поэтому мы создали такие сервисы, которые помогут детям и подросткам в развитии их творческих навыков и критического мышления. Важно отметить, что это в первую очередь развлекательный сервис. Он не может заменить экспертную подготовку к ЕГЭ, ОГЭ или олимпиадам. Тем не менее, ИИ-ассистент МТС может помочь в усвоении и структуризации учебного материала», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
Это читают
08:51 Сегодня Выставка к 120‑летию отмены каторги откроется на Сахалине
10:37 Сегодня Более двух тысяч семей Сахалина получают ежемесячное пособие на ребенка
08:30 Сегодня Бастрыкин запросил доклад о нарушении прав жильцов в Тымовском
10:21 Сегодня Почти 450 нарушений ПДД пресекли на Сахалине за выходные
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
12:15 26 Марта Более 30 участников СВО и их близких трудоустроили на Сахалине с начала года
09:07 23 Марта Никаких "белых списков": в Минцифры РФ опровергли информацию об ограничении на сетях
16:38 23 Марта Жительница Холмска предстанет перед судом за фиктивные чеки на уголь
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
Выбор редакции
- 08:51 Сегодня Выставка к 120‑летию отмены каторги откроется на Сахалине
- 17:52 27 Марта Легендарный ансамбль «Забайкальские казаки» выступит в Южно-Сахалинске
- 11:42 27 Марта Попробуй новинки "Гиорги" - восторг гарантирован
- 13:25 26 Марта Школьник из Южно-Сахалинска представит регион на всероссийских соревнованиях по теннису
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
