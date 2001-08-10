Тихоокеанское
информационное агентство
30 Марта 2026
Сейчас 22:59
81,14|93,42
16:51, | Новости общества Сахалина и Курил

Южно-Сахалинск и Благовещенск обменялись опытом в борьбе с коррупцией

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск и Благовещенск провели совместное заседание, посвящённое итогам антикоррупционной деятельности за 2025 год. Встреча прошла в формате видеоконференции.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, участники заседания обсудили цифровизацию государственных и муниципальных услуг, а также провели экспертизу нормативных актов на предмет коррупциогенности. Каждый из городов представил отчёты о проделанной работе.

По итогам встречи члены Советов выработали предложения, которые будут внедрены в практику работы муниципальных служащих обоих городов. Инициативы одобрили путём голосования. Совместные заседания между администрациями проводятся с 2024 года. Следующая встреча запланирована на июнь текущего года.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?