Многодетные мамы Южно-Сахалинска рассказали о поддержке государства

В Южно-Сахалинске многодетные мамы делятся опытом, как успевать и за детьми, и за работой. Помогает им в этом проект «Счастливое материнство», который запустили по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, одна из участниц проекта - Яна Тяпшева, мама четверых детей. Она уже восемь лет работает на станции скорой помощи, а в свободное время вместе с соседями украшает придомовую территорию цветами. Её дети тоже не сидят без дела: Алиса занимается бальными танцами, Данил - футболом, Олег осваивает профессию инженера, а Богдан успешно выступает на соревнованиях по самбо и дзюдо.

Яна признаётся, что каждый день у неё расписан по минутам, но все хлопоты приносят радость. Она чувствует поддержку мужа и государства. Женщина отметила, что сегодня многодетные мамы получают множество мер поддержки и социальных выплат благодаря вниманию президента Владимира Путина к демографической политике и укреплению института семьи. Проект «Счастливое материнство» уже объединил около девяти тысяч участников, среди которых мамы, няни, волонтёры и другие неравнодушные люди.