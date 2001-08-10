Более 17 тысяч тонн экспортной рыбы проверили на Сахалине перед отправкой за рубеж

Тихоокеанское
информационное агентство
30 Марта 2026
Сейчас 22:59
81,14|93,42
Житель Южно-Сахалинска угнал автомобиль, чтобы покататься по городу
13:06, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские специалисты провели масштабную проверку экспортной рыбопродукции, предназначенной для отправки в страны Азии. Все исследованные партии признаны соответствующими требованиям качества и безопасности.

Как сообщили ТИА «Острова» в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, с начала 2026 года Сахалинский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» выполнил более 4,9 тысячи исследований. Пробы отбирались от 234 партий общим весом 17,2 тысячи тонн.

Специалисты проверили образцы трески, наваги, терпуга, камбалы и других видов продукции. Лабораторные испытания проводились в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза и требованиями ГОСТа. Особое внимание уделили показателям, важным для стран-импортёров - Китая, Республики Корея и Японии.

По итогам испытаний все партии подтвердили соответствие установленным нормам. Результаты исследований направили в Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия решения о выпуске продукции в оборот.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?