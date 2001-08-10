Сахалинстат отмечает столетний юбилей

Территориальный орган Росстата по Сахалинской области отмечает 100-летие со дня основания. За век организация превратилась из небольшого бюро в современный центр обработки данных.

31 марта 2026 года Сахалинстат празднует вековой юбилей. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинстата, за сто лет ведомство прошло значительный путь развития - от скромного статистического бюро до высокотехнологичного центра анализа информации.

История статучета на острове началась задолго до официальной даты. Первая перепись прошла в 1876 году под руководством поручика Алексея Радковского после присоединения Южного Сахалина к России. Тогда описали 50 селений. Спустя 14 лет Антон Чехов провел собственную перепись, составив 7 822 карточки - материалы для книги «Остров Сахалин», которые используют ученые до сих пор.

В конце XIX века при губернаторе В.Д. Мерказине появились «Сахалинские календари» - первые печатные издания острова со статистикой о населении и экономике.

Ключевая дата - 31 марта 1926 года. После освобождения северной части острова от японской оккупации при Сахалинском ревкоме создали статбюро из четырех человек во главе с Борисом Бернштейном. В конце марта бюро реорганизовали в окружное, подчиненное Дальрайстатотделу. Эта дата считается днем основания Сахалинстата.

В декабре 1926 года прошла первая всесоюзная перепись советского периода: в округе проживало 11 859 человек. В 1930-е годы провели переписи скота, библиотек, торговли, промышленного оборудования и населения - к 1939 году на северной части острова жили 100 тысяч человек.

После освобождения Южного Сахалина и Курил в 1946 году создали Южно-Сахалинскую область в составе Хабаровского края. В январе 1947 года появилась единая Сахалинская область как самостоятельный субъект РСФСР.

В послевоенные годы задачи статистики расширились: специалисты не только собирали, но и анализировали данные для выполнения госпланов. В 1951 году Совет Министров утвердил новое Положение о Центральном статуправлении, что усилило централизацию отчетности - данные поступали напрямую от предприятий и оформлялись в бюллетени и доклады для руководства области.

Для обработки информации в 1957 году создали первую машиносчетную станцию, которая в 1973 году стала Вычислительным центром. К 1974 году такие станции появились в большинстве районов.

В 1980-е годы статслужба начала изучать комплексные социально-экономические программы региона, расширила публикации в СМИ, руководители выступали на телевидении и радио.

Переход к рыночным отношениям потребовал реформирования госстатистики и адаптации к международным стандартам. В 2004 году Госкомстат России преобразовали в Федеральную службу государственной статистики, а сахалинский комитет стал территориальным органом этой службы.

Сегодня Сахалинстат развивает информационную доступность официальной статистики, применяя новые технологии. Организации передают отчетность в электронном виде, а централизованная система обработки данных и планшетные компьютеры при переписях повышают оперативность предоставления информации.

За достижениями стоит команда из 129 профессионалов. Средний возраст сотрудников - 43 года, более 96% имеют высшее образование, а 33 человека работают на госслужбе свыше 15 лет.

За столетие Сахалинстат прошел путь от ручного учета до цифровых решений, сохраняя приверженность точности и объективности. Сегодня организация продолжает совершенствовать методы сбора и обработки данных, чтобы предоставлять достоверную статистику для принятия управленческих решений.