Сахалинские предприниматели удвоили ресурсы в ВТБ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области средний и малый бизнес за 2025 год нарастил объем средств, размещенных в ВТБ на 66%, до 26,3 млрд рублей. Основную часть портфеля пассивов сформировали срочные ресурсы: их объем увеличился на 81%, до 22,3 млрд рублей.
«В период высокой ключевой ставки предприниматели использовали возможность получения дохода от своих временно свободных денежных средств. Максимально востребованными у сахалинского среднего и малого бизнеса были срочные инструменты. Депозиты сохраняют свою привлекательность: несмотря на начавшийся цикл снижения ключевой ставки ЦБ, они обеспечивают доходность выше инфляции», – прокомментировала показатели управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.
