Более двух тысяч семей Сахалина получают ежемесячное пособие на ребенка

С начала 2026 года сахалинским семьям назначили более двух тысяч ежемесячных выплат из средств материнского капитала. Деньги получают семьи с детьми до трех лет при соблюдении определенных условий.

Отделение Социального фонда России по Сахалинской области оформило выплаты на 2 300 семей. Как сообщили ТИА "Острова" в ОСФР по региону, право на получение средств имеют граждане РФ, постоянно проживающие в России. Обязательное условие - среднедушевой доход семьи не должен превышать два прожиточных минимума.

Размер выплаты соответствует региональному прожиточному минимуму на ребенка. В 2026 году на Сахалине эта сумма составляет 24 984 рубля. Если в семье несколько детей до трех лет и доход не превышает установленный лимит, родители могут оформить выплату на каждого ребенка отдельно. Заявление подается на каждого малыша индивидуально.

Подать документы можно через портал Госуслуг, в клиентской службе сахалинского Отделения СФР или в МФЦ. Выплата назначается на 12 месяцев, но не дольше чем до трехлетия ребенка. Повторное заявление разрешено подать в последний месяц действия текущей выплаты.

После одобрения заявки средства перечисляют на банковский счет в течение пяти рабочих дней. Далее деньги поступают ежемесячно пятого числа.