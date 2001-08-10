Специалисты Сахалинского УГМС расскажут об истории погодных наблюдений на острове

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке пройдет просветительская встреча, посвященная климату и истории метеонаблюдений. Мероприятие организуют в рамках Десятилетия науки и технологий.

Устный журнал «Климат в фокусе: от первой станции – к мониторингу будущего» состоится 3 апреля в 16:00. Дата выбрана неслучайно: событие приурочено к 145-летию первой метеостанции на Сахалине и 80-летию регионального управления по гидрометеорологии. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, спикерами выступят сотрудники Сахалинского УГМС - Мария Рыжикова и Александр Труговщиков.

Участники узнают об истории гидрометеонаблюдений на Сахалине и Курилах: от записей путешественников до открытия станции в Александровском посту. Отдельное внимание уделят биографиям наблюдателей каторжного периода, чьи данные стали основой профессиональной метеослужбы. Специалисты также расскажут о современных технологиях климатического мониторинга, прогнозировании погоды и достижениях местных метеорологов.

Встреча направлена на популяризацию науки, сохранение исторической памяти и привлечение молодежи к естественно-научным профессиям. Мероприятие пройдет в конференц-зале библиотеки. Подробности можно уточнить по телефону +7 (4242) 45-25-37.