ВТБ: курс рубля в 2026 году может оказаться крепче, чем ожидалось

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2026 году складывается благоприятный фон для рубля: перенос пересмотра бюджетного правила на 2027 год и высокие цены на нефть, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. «Сейчас, по всей видимости, для рубля формируется идеальный попутный ветер: цена на нефть уже не $40 за баррель, а пересмотр бюджетного правила отложен. Это создает позитивный, антиинфляционный фон и поддерживает более крепкий курс рубля в 2026 году», - отметил топ-менеджер банка.

Также он озвучил, что ВТБ ожидает сохранения тренда на снижение ключевой ставки. «Пока регулятор идет по траектории, которую мы закладывали в базовый прогноз», — сказал зампред. При этом, по его оценке, более быстрое снижение ключевой ставки возможно под влиянием трех факторов: слабой динамики ВВП, пересмотра бюджетного правила и укрепления рубля. «Слабая экономическая активность, пересмотр параметров бюджетного правила и более крепкий рубль могут создать дополнительные условия для более быстрого снижения ключевой ставки по сравнению с базовым сценарием», - пояснил Дмитрий Пьянов.