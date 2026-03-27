Из Южно-Сахалинска на Москву, Владивосток и Курилы добавили больше рейсов

Аэропорт Южно-Сахалинска с 29 марта переходит на весенне-летнее расписание. В новом сезоне на популярных направлениях добавится рейсов - это традиционное увеличение связано со сменой навигационного периода в авиации.

Как рассказали ТИА «Острова» в АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск», в апреле на маршруте Москва - Южно-Сахалинск будут обслуживать по два самолета четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам. В июне расписание расширится: по вторникам и четвергам - по два борта, по понедельникам, средам, пятницам и субботам - по три. Максимум рейсов ожидается в июле и августе: в воскресенье будут обслуживать два рейса, в остальные дни - по три.

Дальневосточную программу тоже усилят. В апреле авиакомпания «Россия» запускает рейс Владивосток - Южно-Сахалинск - Хабаровск, который будет выполняться по пятницам. «Ираэро» добавит транзитный перелет Владивосток - Южно-Сахалинск - Благовещенск по воскресеньям.

Больше рейсов станет и внутри региона. С апреля авиакомпании увеличат частоту перелетов в Оху, Южно-Курильск, Курильск, Александровск-Сахалинский и Шахтерск. Такой режим сохранится до конца октября. В среднем ежедневно аэропорт будет обслуживать около 30 рейсов, включая грузовые.

Заместитель генерального директора аэровокзала Иван Лимаров отметил, что к новому сезону готовились заранее. Персонал прошел обучение по обеспечению безопасности полетов, отработал действия в нештатных ситуациях, проанализировал прошлые сезоны и провел тестирование сотрудников. По его словам, и техника, и люди готовы работать в усиленном режиме.

Зимой в аэропорту запустили несколько сервисов для комфорта пассажиров. В зоне регистрации установили стойки для самостоятельного оформления билетов и багажа, а в зале ожидания оборудовали комнату для кормления и пеленания.