Платными парковками в Южно-Сахалинске воспользовались 1800 водителей

В Южно-Сахалинске подвели первые итоги работы платных парковок на участках, которые добавили в начале марта. За четыре недели услугами воспользовались более 1800 автовладельцев.

Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, новые зоны появились на улицах Карла Маркса (от Дзержинского до Ленина), Амурской и Чехова (от Карла Маркса до Компроспекта). Всего с момента введения платных парковок, включая участок на Дзержинского от Антона Буюклы до Компроспекта, зафиксировано свыше 17 800 пользователей.

Специалист центра Марина Строгонова отметила, что водители стали чаще пользоваться бесплатным временем - до 30 минут. Также выросло число пользователей мобильного сервиса «RuParking»: там зарегистрировались более 1800 человек. Увеличилось и количество обращений за льготными парковочными разрешениями. Все это, по словам специалиста, говорит о положительной динамике в развитии системы муниципальных платных парковок, которая направлена на повышение безопасности дорожного движения и обеспечение доступности свободных мест.

В зонах муниципальных платных парковок установлены дорожные знаки и указатели. Первые 30 минут — бесплатно. Дальше час стоит 85 рублей. Оплатить нужно до конца текущих суток, до 23:59. Сделать это можно через мобильное приложение «RuParking», официальный сайт или стационарный паркомат. Платный режим действует с 8:00 до 19:00, кроме выходных и праздников.

Контроль за соблюдением правил ведут стационарные и мобильные комплексы фото- и видеофиксации. За неуплату грозит административная ответственность. Водителей просят обращать внимание на знаки и вовремя вносить плату. По вопросам работы парковок можно позвонить в Центр управления городской мобильностью по телефону 300-480 (добавочный 14).