На Сахалине и Курилах этим летом благоустроят 28 общественных пространств
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине и Курилах завершили подготовку к сезону благоустройства. В муниципалитетах заключили контракты с подрядчиками, которые займутся преображением общественных пространств. Работы начнутся, когда позволят погодные условия.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, в прошлом году жители региона выбрали для благоустройства 28 территорий. Голосование проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который инициировал президент Владимир Путин. В районах уже разработали проектно-сметную документацию с учетом рекомендаций регионального центра компетенций. Главные требования — безопасность, удобство и доступность объектов для всех категорий граждан.
Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов отметил, что подрядчики определены, контракты заключены, поэтому в ближайшее время, в зависимости от погоды и схода снега, в муниципалитетах приступят к созданию современных мест отдыха. В некоторых районах, активно проявивших себя в голосовании, обустроят сразу по две территории.
В Южно-Сахалинске в этом году появится бульвар южнее улицы Бориса Полевого в Дальнем, а также обновят территорию юго-восточнее дома № 247 по проспекту Мира. В Долинском районе построят скейт-парк и зону отдыха вдоль реки Излучной. В Углегорском районе приведут в порядок два сквера в Шахтерске — на улицах Красноармейской и Мира. В Холмском районе обновят территорию у автовокзала на Советской, а также пешеходную зону по улице Школьной от дома № 60 до дома № 64.
Жительница Холмска Яна Парамонова поделилась, что с нетерпением ждет начала работ. По ее словам, когда видишь, как преображаются другие уголки города, хочется, чтобы и рядом с домом появилось красивое, уютное и безопасное пространство.
Сахалинская область участвует во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства с 2019 года. За это время в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Инфраструктура для жизни» на островах благоустроили около 200 общественных пространств, из них 28 — в прошлом году.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
12:15 26 Марта Более 30 участников СВО и их близких трудоустроили на Сахалине с начала года
09:07 23 Марта Никаких "белых списков": в Минцифры РФ опровергли информацию об ограничении на сетях
16:38 23 Марта Жительница Холмска предстанет перед судом за фиктивные чеки на уголь
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
Выбор редакции
- 17:52 27 Марта Легендарный ансамбль «Забайкальские казаки» выступит в Южно-Сахалинске
- 11:42 27 Марта Попробуй новинки "Гиорги" - восторг гарантирован
- 13:25 26 Марта Школьник из Южно-Сахалинска представит регион на всероссийских соревнованиях по теннису
- 09:47 26 Марта Стихи русских поэтов прозвучали в сахалинской бибилитоеке в День работника культуры
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?