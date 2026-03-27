На Сахалине и Курилах этим летом благоустроят 28 общественных пространств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине и Курилах завершили подготовку к сезону благоустройства. В муниципалитетах заключили контракты с подрядчиками, которые займутся преображением общественных пространств. Работы начнутся, когда позволят погодные условия.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, в прошлом году жители региона выбрали для благоустройства 28 территорий. Голосование проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который инициировал президент Владимир Путин. В районах уже разработали проектно-сметную документацию с учетом рекомендаций регионального центра компетенций. Главные требования — безопасность, удобство и доступность объектов для всех категорий граждан.

Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов отметил, что подрядчики определены, контракты заключены, поэтому в ближайшее время, в зависимости от погоды и схода снега, в муниципалитетах приступят к созданию современных мест отдыха. В некоторых районах, активно проявивших себя в голосовании, обустроят сразу по две территории.

В Южно-Сахалинске в этом году появится бульвар южнее улицы Бориса Полевого в Дальнем, а также обновят территорию юго-восточнее дома № 247 по проспекту Мира. В Долинском районе построят скейт-парк и зону отдыха вдоль реки Излучной. В Углегорском районе приведут в порядок два сквера в Шахтерске — на улицах Красноармейской и Мира. В Холмском районе обновят территорию у автовокзала на Советской, а также пешеходную зону по улице Школьной от дома № 60 до дома № 64.

Жительница Холмска Яна Парамонова поделилась, что с нетерпением ждет начала работ. По ее словам, когда видишь, как преображаются другие уголки города, хочется, чтобы и рядом с домом появилось красивое, уютное и безопасное пространство.

Сахалинская область участвует во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства с 2019 года. За это время в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Инфраструктура для жизни» на островах благоустроили около 200 общественных пространств, из них 28 — в прошлом году.