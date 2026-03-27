12:15, 27 Марта 2026 | Новости общества Сахалина и Курил

На Курилах военных учат бороться с беспилотниками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Курильских островах военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа осваивают методы противодействия беспилотникам. Занятия включают как теорию, так и практику.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, на теоретических занятиях военные изучают типы дронов, которые применяются в зоне специальной военной операции, - как отечественные, так и западные образцы. Особое внимание уделяется беспилотникам самолетного типа.

Практическую часть проводят офицеры, имеющие опыт участия в СВО. Они обучают личный состав работе с детекторами обнаружения дронов, антидроновыми ружьями, средствами радиоэлектронной борьбы и другим оборудованием для подавления беспилотников.

В планах также занятия по стендовой стрельбе. Военнослужащие будут отрабатывать поражение условных FPV-дронов из гладкоствольных ружей.

