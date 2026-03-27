Более 190 сахалинских семей получили выплаты за приемных детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские семьи, которые взяли на воспитание детей, в 2025 году получили единовременные выплаты от Социального фонда. Такая поддержка помогает родителям на начальном этапе.

Как рассказали ТИА «Острова» в Отделении СФР по Сахалинской области, с начала прошлого года выплату назначили 190 семьям. Получить ее могут усыновители, опекуны, попечители и приемные родители - граждане России, постоянно живущие в стране.

С 1 февраля 2026 года размер пособия составляет 28 450,45 рубля. Если семья усыновляет ребенка с инвалидностью, ребенка старше семи лет или сразу нескольких братьев и сестер, выплата вырастает до 217 384,58 рубля на каждого. К этим суммам также добавляется районный коэффициент.

Управляющий Отделением СФР по Сахалинской области Надежда Синицына пояснила, что подать заявление нужно в течение шести месяцев. Срок отсчитывается со дня вступления в силу решения суда об усыновлении, вынесения решения об установлении опеки или заключения договора о приемной семье.

Оформить выплату можно через клиентскую службу Отделения СФР, портал госуслуг, МФЦ или почтой. К заявлению достаточно приложить копию решения суда об усыновлении - остальные документы специалисты фонда запросят сами. Решение о назначении пособия принимают в течение десяти рабочих дней. Если потребуются дополнительные сведения, срок могут продлить до двадцати дней.