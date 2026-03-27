Преподаватель ДШИ Поронайска удостоена звания "Заслуженный работник культуры Сахалинской области"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня для жителей Поронайского округа есть особый повод для гордости. Высокой награды – звания «Заслуженный работник культуры Сахалинской области» – удостоена преподаватель детской школы искусств Поронайска Ирина Михайловна Корягина.
Удостоверение и почетный знак ей вручила министр культуры региона Нонна Лаврик. Это звание присуждается губернатором Валерием Лимаренко за весомый вклад в развитие культуры, и Ирина Михайловна без сомнения заслужила его многолетним трудом.
Глава региона справедливо подчеркивает: культура – это важнейшая часть жизни человека, она определяет наши поступки и характер, позволяет сохранять традиционные ценности. Ирина Михайловна Корягина – яркий пример человека, который ежедневно служит этой высокой цели.
Ирина Михайловна – преподаватель музыкально-теоретических и хоровых дисциплин. Её новаторский подход и социальная активность давно принесли свои плоды. В 1982 году по её инициативе в школе открылось первое на Сахалине отделение раннего эстетического развития для дошколят, которое успешно работает до сих пор.
Особого уважения заслуживает её работа по сохранению культуры коренных малочисленных народов Севера. С 1982 по 1986 год она обучала хоровому пению детей из школы-интерната № 3 и работала хормейстером в легендарном ансамбле «Мэнгумэ Илга».
За плечами Ирины Михайловны – множество уникальных проектов:
- авторский проект «Детская филармония», который 27 лет дарит замечательные концерты;
- творческий проект «Волшебная флейта» для юных музыкантов;
- муниципальный сводный хор и оркестр «Содружество», объединивший учеников, преподавателей и выпускников школы.
Её ученики – постоянные участники и победители престижных всероссийских и международных конкурсов. Многие выпускники связали свою жизнь с искусством, поступив в колледжи и консерватории.
Труд Ирины Михайловны не раз отмечался наградами: от почетных грамот Собрания и Администрации нашего округа до дипломов лауреата Международных конкурсов педагогического мастерства.
Мэр Поронайского муниципального округа поздравил Ирину Михайловну с присвоением высокого звания:
- От всей души поздравляю Ирину Михайловну Корягину с присвоением этого высокого звания! Желаю ей крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых творческих успехов. Мы гордимся, что в Поронайске работают такие талантливые, преданные своему делу люди!
Это читают
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
12:15 26 Марта Более 30 участников СВО и их близких трудоустроили на Сахалине с начала года
09:07 23 Марта Никаких "белых списков": в Минцифры РФ опровергли информацию об ограничении на сетях
16:38 23 Марта Жительница Холмска предстанет перед судом за фиктивные чеки на уголь
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
Выбор редакции
- 17:52 27 Марта Легендарный ансамбль «Забайкальские казаки» выступит в Южно-Сахалинске
- 11:42 27 Марта Попробуй новинки "Гиорги" - восторг гарантирован
- 13:25 26 Марта Школьник из Южно-Сахалинска представит регион на всероссийских соревнованиях по теннису
- 09:47 26 Марта Стихи русских поэтов прозвучали в сахалинской бибилитоеке в День работника культуры
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
