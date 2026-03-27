Преподаватель ДШИ Поронайска удостоена звания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня для жителей Поронайского округа есть особый повод для гордости. Высокой награды – звания «Заслуженный работник культуры Сахалинской области» – удостоена преподаватель детской школы искусств Поронайска Ирина Михайловна Корягина.

Удостоверение и почетный знак ей вручила министр культуры региона Нонна Лаврик. Это звание присуждается губернатором Валерием Лимаренко за весомый вклад в развитие культуры, и Ирина Михайловна без сомнения заслужила его многолетним трудом.

Глава региона справедливо подчеркивает: культура – это важнейшая часть жизни человека, она определяет наши поступки и характер, позволяет сохранять традиционные ценности. Ирина Михайловна Корягина – яркий пример человека, который ежедневно служит этой высокой цели.

Ирина Михайловна – преподаватель музыкально-теоретических и хоровых дисциплин. Её новаторский подход и социальная активность давно принесли свои плоды. В 1982 году по её инициативе в школе открылось первое на Сахалине отделение раннего эстетического развития для дошколят, которое успешно работает до сих пор.

Особого уважения заслуживает её работа по сохранению культуры коренных малочисленных народов Севера. С 1982 по 1986 год она обучала хоровому пению детей из школы-интерната № 3 и работала хормейстером в легендарном ансамбле «Мэнгумэ Илга».

За плечами Ирины Михайловны – множество уникальных проектов:

- авторский проект «Детская филармония», который 27 лет дарит замечательные концерты;

- творческий проект «Волшебная флейта» для юных музыкантов;

- муниципальный сводный хор и оркестр «Содружество», объединивший учеников, преподавателей и выпускников школы.

Её ученики – постоянные участники и победители престижных всероссийских и международных конкурсов. Многие выпускники связали свою жизнь с искусством, поступив в колледжи и консерватории.

Труд Ирины Михайловны не раз отмечался наградами: от почетных грамот Собрания и Администрации нашего округа до дипломов лауреата Международных конкурсов педагогического мастерства.

Мэр Поронайского муниципального округа поздравил Ирину Михайловну с присвоением высокого звания:

- От всей души поздравляю Ирину Михайловну Корягину с присвоением этого высокого звания! Желаю ей крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых творческих успехов. Мы гордимся, что в Поронайске работают такие талантливые, преданные своему делу люди!