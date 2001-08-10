Сахалинцы могут оформить цифровое удостоверение в приложении МАХ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Многодетные семьи, пенсионеры и люди с инвалидностью Сахалинской области теперь могут оформить цифровое удостоверение. Электронный документ доступен в мобильном приложении мессенджера МАХ.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Отделения СФР по Сахалинской области, нововведение должно упростить получение госуслуг и социальной помощи. Цифровое удостоверение представляет собой QR-код. Оно может заменить привычные пластиковые или бумажные документы.
С помощью электронного удостоверения можно подтвердить право на льготный проезд и получение социальных услуг. Также QR-код пригодится в магазинах, где предусмотрены скидки для льготников, и для бесплатного посещения музеев.
Оформить цифровой ID достаточно просто. Сначала нужно установить приложение МАХ. Затем в профиле выбрать раздел «Цифровой ID» и нажать кнопку «Создать». После этого необходимо дать нужные согласия и подтвердить свою личность одним из предложенных способов. Следующий шаг - сделать фото. Когда система подтвердит готовность документа, электронное удостоверение появится в профиле и будет доступно для использования.
Разработчики обещают высокий уровень безопасности. Динамический QR-код обновляется каждые 30 секунд. Это защищает документ от подделок и prevents передачи посторонним лицам.
Подключить цифровой ID могут все граждане, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги». Оформить удостоверение можно несколькими способами: онлайн через «Госуслуги», через приложение МАХ или в клиентских службах Отделения Социального фонда по Сахалинской области. Специалисты фонда готовы помочь с настройкой, проконсультировать по всем вопросам, а также при необходимости помочь привязать профиль к «Госуслугам» и создать цифровой ID прямо на месте.
Получить консультацию можно и по телефону единого контакт-центра: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный.
