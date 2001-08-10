Сахалинский проект "Школа ЖКХ" признан одним из лучших в России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская область вошла в число пятнадцати регионов с лучшими школами ЖКХ в России. Такой результат показал проект «Школа ЖКХ» по итогам работы в 2025 году.
Итоги озвучили в Москве на форуме координаторов проекта. Островной регион там представлял координатор сахалинского проекта Артем Круглик. На форуме собрались представители Министерства строительства и ЖКХ России, эксперты отрасли и региональные специалисты. Они обсуждали актуальные вопросы управления жилищным фондом, подводили итоги минувшего года и намечали планы на текущий.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональном министерстве ЖКХ, мероприятие стало площадкой для обмена опытом между регионами. Участники говорили о том, как лучше управлять многоквартирными домами и эффективнее взаимодействовать с жителями. В рамках встречи также наградили призеров и лауреатов всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор». Сахалинская область отличилась и здесь: жильцы дома № 1 по улице Капитанской в Холмске победили в номинации «Молодые руки района». Холмчанка Любовь Кузнецова, представлявшая этот дом, получила диплом лауреата.
По случаю победы для жителей Капитанской готовят подарок. Артем Круглик вместе с Любовью Кузнецовой встретились с руководством завода металлоконструкций «Архитектура стали-юг». Предприятие согласилось изготовить и доставить парковые качели «Снежок», которые установят во дворе дома № 1.
В течение прошлого года сахалинский проект «Школа ЖКХ» вел активную работу. Сотрудники министерства ЖКХ области, Государственной жилищной инспекции, Фонда капремонта, Управления по обращению с отходами, Дирекции по реализации программ в сфере ЖКХ и Департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска проверяли свои знания на всероссийской акции «Диктант ЖКХ». Также члены общественного совета провели неделю приемов по вопросам ЖКХ и организовали акцию к Международному дню соседей.
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Александр Король отметил, что главная задача проекта - повышать правовую грамотность людей в жилищных вопросах и вовлекать их в решение проблем ЖКХ. По его словам, повышение качества жизни и благополучия граждан остается общей целью, к которой нужно двигаться с полной отдачей, чтобы результаты почувствовал каждый житель.
