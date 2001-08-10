"Аврора" запускает рейсы из Хабаровска в Ноглики и Шахтерск

Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов на социально значимые рейсы из Хабаровска в два сахалинских населённых пункта. Полеты в Ноглики и Шахтерск запланированы на апрель и май текущего года.

Как рассказали ТИА «Острова» в авиакомпании «Аврора», рейсы из краевого центра в Ноглики и обратно будут выполняться раз в неделю. С 4 по 11 апреля самолёты будут летать по субботам. С 19 апреля и до конца мая перелёты перенесут на воскресенья. Стоимость билета в экономическом классе в одну сторону составит 6 тысяч 750 рублей.

На маршруте Хабаровск - Шахтерск самолёты будут отправляться по четвергам. Цена билета в одну сторону начинается от 4,5 тысячи рублей. В авиакомпании предупреждают, что количество мест по этому тарифу ограничено. Перевозки будут выполнять на воздушных судах DHC-8.

Все рейсы относятся к категории социально значимых. Их выполняют в рамках федеральной программы субсидирования пассажирских перевозок по маршрутам Дальневосточного федерального округа. Полёты организует единая дальневосточная авиакомпания, созданная по поручению президента России Владимира Путина для повышения транспортной доступности регионов Дальнего Востока.

Информацию о расписании на летний период авиаперевозчик обещает дать дополнительно. Приобрести билеты можно на официальном сайте «Авроры», в контакт-центре по бесплатному номеру 8-800-250-49-88, а также в собственных офисах продаж и у агентов.