Дорожные службы Южно-Сахалинска перешли на ночной режим работы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершается обследование улично-дорожной сети в преддверии активной фазы ремонтных работ. Специалисты департамента дорожного хозяйства и благоустройства составили график устранения повреждений и выдали подрядчикам соответствующие наряд-заказы.
Как сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, в период активного снеготаяния могут появиться новые дефекты покрытия. Для их своевременного выявления к мониторингу привлекают представителей департамента общественной безопасности и контроля, а также активистов общественного дорожного совета. Очередной рейд прошел на улицах Комсомольской, Поповича и Карла Маркса.
- Я каждый день за рулем. Очень важно, что нас, горожан, задействуют в процессе, это помогает учесть все нюансы. Городская администрация видит все проблемные точки. Сегодня ремонт дорог в городе стал круглогодичным. Даже в морозный период специалисты используют литой асфальт, чтобы своевременно устранить повреждения, представляющие опасность для движения транспорта, - отметил председатель общественного дорожного совета Валерий Ерохов.
По словам заместителя директора департамента дорожного хозяйства и благоустройства Евгения Кулика, с текущей недели темпы текущего ремонта наращиваются. Ранее восстановление велось локально на наиболее проблемных участках. С установлением плюсовых температур и завершением основных мероприятий по вывозу снега фронт работ расширился. Чтобы не создавать помех автомобилистам, бригады выходят на смены преимущественно в вечернее и ночное время.
Приоритетными остаются магистральные улицы с высокой интенсивностью движения и маршруты общественного транспорта. В ближайших планах - ремонт на улицах Лермонтова, Ленина, Пуркаева, Комсомольской. Затем дорожники перейдут на Карла Маркса, Амурскую и другие участки.
- Сейчас дорожное полотно восстанавливается с применением литой смеси, а ориентировочно в конце апреля при благоприятных погодных условиях и отсутствии циклонов начнется ремонт горячим асфальтом в больших объемах. К лету все дороги планируется привести в удовлетворительное состояние, - сказал Евгений Кулик.
Совместный контроль администрации и общественности будет продолжен в течение всего дорожного сезона.
