В 2025 году в Сахалинской области выдано 23,5 миллиарда рублей на ипотеку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Общий объем выданных в Сахалинской области ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) за прошлый год составил почти 23,5 млрд рублей. Это на 4,2% меньше, чем годом ранее. Средний размер одного кредита — 5,4 млн рублей.

«Выдачи новых ипотечных кредитов в Сахалинской области в значительной мере обеспечиваются государственной программой "Дальневосточная и арктическая ипотека", при этом к концу 2025 года мы увидели, что многие сахалинские семьи торопились оформить "Семейную ипотеку". Отчасти это связано с тем, что с 1 февраля в рамках программы действует правило — "одна семья — один льготный кредит"», — отметил управляющий Отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо.

Почти половина средств от общего объема ИЖК, или 11,5 млрд рублей, пришлась на покупку квартир в строящихся многоквартирных домах. Объем кредитов, взятых на строительство и покупку индивидуального жилья, напротив, сократился и составил по итогам 2025 года 3,7 млрд рублей.

Суммарно за 2025 год банки выдали 4,4 тыс. ипотечных кредитов, годом ранее — 5,5 тыс. кредитов. Средний срок кредита в Сахалинской области в 2025 году остался на том же уровне, что и в 2024 году, — почти 22 года.

Совокупный долг по всем действующим ипотечным кредитам в регионе на конец 2025 года составил 102,7 млрд рублей. За 12 месяцев он увеличился на 8,6%. При этом заемщики погасили свои обязательства перед банками на сумму 15,4 млрд рублей. Платежная дисциплина сахалинцев оставалась высокой: доля просроченных обязательств в общей сумме долга была менее 1%.

На рынке ипотеки продолжают работать макропруденциальные меры Банка России, которые обязывают банки осторожно подходить к выдаче кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Это помогает ограничить закредитованность граждан. Со второго квартала 2026 года Банк России ужесточает требования в отношении ипотечных кредитов на ИЖС для снижения доли наиболее рискованных кредитов.