На Сахалине военнослужащие обучаются штурму зданий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие, которые заключили первые контракты с Минобороны РФ в сахалинских воинских частях, приступили к обучению штурму зданий и сооружений, которые удерживает условный противник. Подготовка бойцов проходит на полигоне гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа по специальной программе, которую адаптировали к реалиям современного боя с учётом опыта специальной военной операции.
Опытные инструкторы делают главный упор на полное взаимопонимание и чёткое взаимодействие тактических групп - двоек и троек - при штурме вражеских зданий. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, для обучения личного состава на полигоне «Троицкий» создали уникальную учебно-материальную базу. Занятия по тактической подготовке проходят в условиях, максимально приближённых к боевым: военные применяют средства имитации и холостые патроны.
«Всё, чему мы здесь учим ребят, это из своего личного опыта, в книжках вам такое не расскажут. Каждая ошибка может стоить очень дорого, поэтому мы подробно прорабатываем все элементы с каждым обучаемым и доводим действия бойцов до автоматизма», - пояснил инструктор по тактической подготовке с позывным «Цыган».
08:52 Сегодня Сахалинский брокер по доставке авто из Японии "кинул" десятки клиентов из разных регионов России
09:19 Сегодня Сахалинские операторы FPV-дронов приступили к практическим полётам
09:22 Сегодня На Сахалине военнослужащие обучаются штурму зданий
09:56 Сегодня Сахалинская областная библиотека провела квиз о здоровье для десятиклассников
12:18 Вчера Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
12:47 3 Апреля Участники, инвалиды ВОВ и дети войны получат бесплатные билеты на рейсы «Авроры»
09:32 2 Апреля Дошкольники Южно-Сахалинска сдали на переработку более 65 килограммов вторсырья
12:30 3 Апреля «Горный воздух» приглашает сахалинцев на «Снежный Фестиваль»
12:18 Вчера Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
- 14:32 6 Апреля 11 апреля на Сахалине откроется выставка "Мы русские"
- 12:15 6 Апреля Жители Южно-Сахалинска экономят на отоплении благодаря газификации
- 12:30 3 Апреля «Горный воздух» приглашает сахалинцев на «Снежный Фестиваль»
- 11:40 1 Апреля На Сахалине прошло первенство по греко-римской борьбе памяти Александра Бахмана
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
