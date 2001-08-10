На Сахалине военнослужащие обучаются штурму зданий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие, которые заключили первые контракты с Минобороны РФ в сахалинских воинских частях, приступили к обучению штурму зданий и сооружений, которые удерживает условный противник. Подготовка бойцов проходит на полигоне гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа по специальной программе, которую адаптировали к реалиям современного боя с учётом опыта специальной военной операции.

Опытные инструкторы делают главный упор на полное взаимопонимание и чёткое взаимодействие тактических групп - двоек и троек - при штурме вражеских зданий. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, для обучения личного состава на полигоне «Троицкий» создали уникальную учебно-материальную базу. Занятия по тактической подготовке проходят в условиях, максимально приближённых к боевым: военные применяют средства имитации и холостые патроны.

«Всё, чему мы здесь учим ребят, это из своего личного опыта, в книжках вам такое не расскажут. Каждая ошибка может стоить очень дорого, поэтому мы подробно прорабатываем все элементы с каждым обучаемым и доводим действия бойцов до автоматизма», - пояснил инструктор по тактической подготовке с позывным «Цыган».