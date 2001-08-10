Сахалинский брокер по доставке авто из Японии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Правоохранители Сахалина заключили под стражу 35-летнего жителя Смирных, который обманул клиентов на 30 миллионов рублей при доставке автомобилей из Японии. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину после того, как десятки заказчиков из разных регионов страны остались без обещанных иномарок и без денег.

С мая по декабрь прошлого года брокер добросовестно помогал людям подбирать и перевозить машины из Японии, но затем у него начались финансовые проблемы. Вместо того чтобы найти легальный выход из ситуации, мужчина решил поправить своё положение за счёт клиентов. Заказчики подписывали с ним договоры и перечисляли полную сумму за автомобили и сопутствующие расходы, однако после получения денег предприниматель переставал выходить на связь и не выполнял обязательства.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе регионального УМВД, пострадавшими официально признали уже 23 человека. Следствие установило, что общий ущерб превысил 30 миллионов рублей. Следственная часть СУ УМВД России по Сахалинской области ведёт несколько десятков уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские продолжают проверять задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.