Сахалинский брокер по доставке авто из Японии "кинул" десятки клиентов из разных регионов России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Правоохранители Сахалина заключили под стражу 35-летнего жителя Смирных, который обманул клиентов на 30 миллионов рублей при доставке автомобилей из Японии. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину после того, как десятки заказчиков из разных регионов страны остались без обещанных иномарок и без денег.
С мая по декабрь прошлого года брокер добросовестно помогал людям подбирать и перевозить машины из Японии, но затем у него начались финансовые проблемы. Вместо того чтобы найти легальный выход из ситуации, мужчина решил поправить своё положение за счёт клиентов. Заказчики подписывали с ним договоры и перечисляли полную сумму за автомобили и сопутствующие расходы, однако после получения денег предприниматель переставал выходить на связь и не выполнял обязательства.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе регионального УМВД, пострадавшими официально признали уже 23 человека. Следствие установило, что общий ущерб превысил 30 миллионов рублей. Следственная часть СУ УМВД России по Сахалинской области ведёт несколько десятков уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.
Полицейские продолжают проверять задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.
08:52 Сегодня Сахалинский брокер по доставке авто из Японии "кинул" десятки клиентов из разных регионов России
09:19 Сегодня Сахалинские операторы FPV-дронов приступили к практическим полётам
09:22 Сегодня На Сахалине военнослужащие обучаются штурму зданий
09:56 Сегодня Сахалинская областная библиотека провела квиз о здоровье для десятиклассников
12:18 Вчера Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
12:47 3 Апреля Участники, инвалиды ВОВ и дети войны получат бесплатные билеты на рейсы «Авроры»
09:32 2 Апреля Дошкольники Южно-Сахалинска сдали на переработку более 65 килограммов вторсырья
12:30 3 Апреля «Горный воздух» приглашает сахалинцев на «Снежный Фестиваль»
12:18 Вчера Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
Выбор редакции
- 14:32 6 Апреля 11 апреля на Сахалине откроется выставка "Мы русские"
- 12:15 6 Апреля Жители Южно-Сахалинска экономят на отоплении благодаря газификации
- 12:30 3 Апреля «Горный воздух» приглашает сахалинцев на «Снежный Фестиваль»
- 11:40 1 Апреля На Сахалине прошло первенство по греко-римской борьбе памяти Александра Бахмана
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
