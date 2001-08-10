На Сахалине за сутки задержали шесть пьяных водителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшие сутки на Сахалине произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических рейдов пресекли 176 нарушений правил дорожного движения.
Полицейские задержали и отстранили от управления автомобилями шесть водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, также стражи порядка задержали 11 нарушителей, которые не имели права управлять транспортом или лишились этого права по решению суда. Кроме того, инспекторы поместили на специализированную стоянку восемь автомобилей.
Сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности одного водителя за выезд на встречную полосу, четверых - за управление незарегистрированными машинами, девятерых - за тонировку стёкол, пятерых - за технические неисправности. Также инспекторы оштрафовали одного водителя за то, что он не уступил дорогу пешеходам, и ещё одного - за нарушение требований дорожных знаков и правил парковки. Помимо этого, полицейские составили 69 административных материалов на водителей, которые вовремя не заплатили штрафы за предыдущие нарушения ПДД. Стационарные камеры фото- и видеофиксации за сутки зафиксировали 1397 нарушений правил дорожного движения.
