Житель Курильска нашел 3 куста конопли и получил 4 года колонии условно
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Курильский районный суд вынес обвинительный приговор 63-летнему местному жителю за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. Пожилой мужчина нарвал в лесу три куста наркосодержащих растений, расфасовал их по пакетикам и хранил дома до прихода полицейских.
Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, в октябре 2025 года подсудимый находился в селе Рейдово. В лесном массиве он обнаружил три куста, содержащих наркотические вещества, сорвал их и принёс к себе домой. Дома мужчина разделил растения и разложил их не менее чем в 12 пакетиков. Общая масса содержимого составила 135,2 грамма и 694,95 грамма. Там наркотики и хранились до момента, когда их изъяли сотрудники правоохранительных органов.
В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд учёл позицию государственного обвинителя, признал мужчину виновным по части 2 статьи 228 УК РФ и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, суд обязал пенсионера пройти лечение от наркомании. Приговор пока не вступил в законную силу.
