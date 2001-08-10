В Южно-Сахалинске определили победителей конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершился второй ежегодный конкурс "Премия здоровья", который привлек компании, образовательные учреждения и госструктуры. Главной особенностью этого года стала благотворительная инициатива участников, решивших направить призовой фонд на поддержку социальных учреждений.

Организаторы отмечают, что конкурс развивается и расширяет круг участников. Основной фокус смещается с индивидуального здоровья на создание спортивных традиций и здоровой среды внутри коллективов. Девять компаний подали заявки на участие в текущем сезоне премии. Как рассказали ТИА "Острова" в администрации города, участники не только внедряют современные подходы к здоровьесбережению, но и формируют комфортную среду для жителей всех возрастов.

Вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова подчеркнула, что сегодня около 70% горожан регулярно занимаются физкультурой, и эта цифра продолжает расти. Она поблагодарила всех участников за весомый вклад в популяризацию здорового образа жизни. Мэр города Сергей Надсадин поддерживает это направление работы, которое также способствовало вхождению Южно-Сахалинска в тройку лидеров общероссийского ESG-рейтинга по итогам прошлого года благодаря развитой спортивной инфраструктуре.

Инициатор конкурса, председатель профсоюза медработников Елена Столярова, связала цели премии с национальным проектом "Продолжительная активная жизнь". Она отметила, что для увеличения продолжительности жизни к 2030 году важно создавать на предприятиях комфортные условия, включая охрану труда, организацию питания, спортивные программы и эмоциональную поддержку сотрудников.