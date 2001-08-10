Тихоокеанское
Военнослужащие на Сахалине осваивают управление боевыми и FPV-дронами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие по контракту на Сахалине приступили к интенсивному курсу по управлению беспилотными летательными аппаратами. Занятия проходят на полигоне "Троицкий" в составе гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа.

Программа подготовки включает как теорию, так и практику. В специально оборудованном компьютерном классе бойцы отрабатывают навыки боевого применения дронов на симуляторах. Параллельно они изучают устройство и технические характеристики современных квадрокоптеров, а также осваивают основы их ремонта и обслуживания.

Для практических полетов на полигоне организовали специальную трассу с препятствиями. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, на ней военнослужащие учатся пилотировать аппараты через узкие проходы и коридоры, а также тренируются в точном сбросе учебных боеприпасов в условные цели - люк машины или окоп. Особый акцент инструкторы - участники специальной военной операции - делают на отработке навыков пилотирования FPV-дронов в условиях ограниченного пространства и на минимальных высотах.

