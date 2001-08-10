Сахалинцам раскроют тайны горы Вайда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная библиотека приглашает жителей острова на встречу с исследователями уникального памятника природы - горы Вайда. Участники события, приуроченного ко Дню российской науки, раскроют секреты её карстовых пещер и объяснят, почему самостоятельные походы под землю могут быть опасны.
Мероприятие "Открываем Вайду вместе: диалог с исследователями" пройдет 6 февраля в 13:00. Своими знаниями поделятся два эксперта: руководитель сахалинского спелеоклуба "Сармат" Денис Иванов и доктор технических наук, вулканолог Вячеслав Мелкий. Для них гора Вайда давно стала местом профессиональных открытий и изучения.
В ходе диалога спикеры расскажут о геологических особенностях горы, её скальных формациях и подземных лабиринтах, которые хранят историю острова. Как сообщили ТИА "Острова" в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке (СахОУНБ), особое внимание уделят системе особо охраняемых природных территорий и правилам поведения в пещерах. Эксперты объяснят, какую подготовку, специальное снаряжение и командную работу требует каждый спуск под землю.
Встреча также затронет вопросы профессионального пути в науку о Земле. Исследователи покажут, что профессии геолога, спелеолога и вулканолога - это динамичные и востребованные направления, открывающие молодежи возможности для реальных открытий. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Краеведческие штудии" и будет интересно старшеклассникам, студентам и педагогам. Уточнить подробности можно по телефону +7 (4242) 45-25-37.
