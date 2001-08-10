Тихоокеанское
Жители одного из камчатских поселков заявили о дефиците продуктов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители посёлка Озерновский в Усть-Большерецком районе столкнулись с дефицитом продуктов. По словам местного населения, посёлок остался без стабильного сообщения из-за разрушения дороги, передает ТК "41 Регион".

Из-за теплой погоды реки не замёрзли, что сделало традиционные зимние пути сообщения недоступными. Попытки доставить товары на вездеходной технике закончились неудачно: одна из машин, перевозившая продукты первой необходимости, затонула. В результате в магазинах посёлка, где проживает много пенсионеров и детей, отсутствуют базовые продукты питания: овощи, молоко, мука, яйца. Местные предприниматели не могут осуществить завоз товаров.

"Наши мужчины рискуют жизнями, чтобы привезти хоть немного продуктов. Эта ситуация - во всех магазинах", - сообщается в обращении.

На данный момент вопрос о том, как будет организована доставка продуктов и восстановление транспортного сообщения с посёлком, остаётся открытым.

