Жители одного из камчатских поселков заявили о дефиците продуктов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители посёлка Озерновский в Усть-Большерецком районе столкнулись с дефицитом продуктов. По словам местного населения, посёлок остался без стабильного сообщения из-за разрушения дороги, передает ТК "41 Регион".
Из-за теплой погоды реки не замёрзли, что сделало традиционные зимние пути сообщения недоступными. Попытки доставить товары на вездеходной технике закончились неудачно: одна из машин, перевозившая продукты первой необходимости, затонула. В результате в магазинах посёлка, где проживает много пенсионеров и детей, отсутствуют базовые продукты питания: овощи, молоко, мука, яйца. Местные предприниматели не могут осуществить завоз товаров.
"Наши мужчины рискуют жизнями, чтобы привезти хоть немного продуктов. Эта ситуация - во всех магазинах", - сообщается в обращении.
На данный момент вопрос о том, как будет организована доставка продуктов и восстановление транспортного сообщения с посёлком, остаётся открытым.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:59 Сегодня "Остров Сахалин" стал любимой книгой Чехова у островитян
09:40 Сегодня Сахалинец нашел телефон и, подобрав несложный пароль к банковскому приложению, украл деньги
11:04 Сегодня Педагог из Ростовской области смогла реализовать себя на Сахалине благодаря программе "Земский учитель"
09:10 Сегодня Госавтоинспекция Сахалина пресекла более 150 нарушений ПДД за сутки
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
11:26 23 Января Южносахалинец потерял почти 90 тысяч рублей при покупке тепловизора через интернет
18:45 23 Января Строительство пешеходного моста через реку Лютогу выходит на новый этап
09:35 23 Января На крупнейшей ТЭЦ Сахалина начали возводить новый энергоблок
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
Выбор редакции
- 11:04 Сегодня Педагог из Ростовской области смогла реализовать себя на Сахалине благодаря программе "Земский учитель"
- 10:28 Вчера Сахалинская библиотека объявила сбор книг в рамках всероссийской акции
- 09:36 27 Января В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
- 11:15 26 Января На Сахалине открылась выставка новых книг по рыбоводству, кинологии и психологии
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?