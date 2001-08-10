"Гиорги" запускает акции "Неделя Вкуса": каждый день - новая акция и скидка именинникам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ресторан грузинской кухни "Гиорги", расположенный на нижней станции СТК "Горный воздух", объявляет о старте масштабной акции "Неделя Вкуса". Специальные предложения будут действовать каждый день, а главным нововведением станет дополнительная скидка для гостей, отмечающих день рождения.
Проект создан, чтобы каждый посетитель мог найти свой идеальный повод для визита и почувствовать знаменитое грузинское гостеприимство. Акция превращает обычные дни недели в тематические праздники с выгодными условиями.
Расписание гастрономической недели:
- Понедельник - "Дюжина хинкали";
- Вторник - "Ассорти сыров в подарок";
- Среда - "Женский день"; Четверг - "Мужской день";
- Пятница и суббота - "Музыкальные вечера";
- Воскресенье - "Семейный день".
Отдельный подарок для именинников: в дополнение к акциям дня, гости, предъявившие документ в день своего рождения или в течение трёх дней после него, получат персональную скидку 10%. Это отличная возможность отпраздновать личный праздник в атмосфере настоящего грузинского застолья.
"Для нас гость - как дорогой родственник. С этой акцией мы хотим показывать наше внимание каждый день, без повода. А уж если повод есть, например, день рождение, то наше щедрое "застолье" становится ещё приятнее".
Новый проект делает посещение ресторана ещё более ярким и выгодным событием.
Узнать все детали акций, посмотреть меню и забронировать столик можно:
- На официальном сайте ресторана: https://g-rest.ru/akciya;
- По телефону у администратора: 47-87-17.
Ждём вас в ресторане "Гиорги" по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Горнолыжная, 3 (нижняя станция СТК "Горный воздух"). Приходите за вкусом и эмоциями. В "Гиорги" каждый день - праздник!
Резерв: https://g-rest.ru/reserve
Стать участником программы лояльности - https://g-rest.ru/page108438906.html
Реклама. ООО "ГИОРГИ". Erid 2Vfnxx8UgUZ
