Тихоокеанское
информационное агентство
29 Января 2026
Сейчас 16:04
76,27|91,30
На выезде из Южно-Сахалинска произошла авария
12:24, | Новости общества Сахалина и Курил

"Гиорги" запускает акции "Неделя Вкуса": каждый день - новая акция и скидка именинникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ресторан грузинской кухни "Гиорги", расположенный на нижней станции СТК "Горный воздух", объявляет о старте масштабной акции "Неделя Вкуса". Специальные предложения будут действовать каждый день, а главным нововведением станет дополнительная скидка для гостей, отмечающих день рождения.

Проект создан, чтобы каждый посетитель мог найти свой идеальный повод для визита и почувствовать знаменитое грузинское гостеприимство. Акция превращает обычные дни недели в тематические праздники с выгодными условиями.

Расписание гастрономической недели:

  • Понедельник - "Дюжина хинкали";
  • Вторник - "Ассорти сыров в подарок";
  • Среда - "Женский день"; Четверг - "Мужской день";
  • Пятница и суббота - "Музыкальные вечера";
  • Воскресенье - "Семейный день".

Отдельный подарок для именинников: в дополнение к акциям дня, гости, предъявившие документ в день своего рождения или в течение трёх дней после него, получат персональную скидку 10%. Это отличная возможность отпраздновать личный праздник в атмосфере настоящего грузинского застолья.

"Для нас гость - как дорогой родственник. С этой акцией мы хотим показывать наше внимание каждый день, без повода. А уж если повод есть, например, день рождение, то наше щедрое "застолье" становится ещё приятнее".

Новый проект делает посещение ресторана ещё более ярким и выгодным событием.

Узнать все детали акций, посмотреть меню и забронировать столик можно:

  • На официальном сайте ресторана: https://g-rest.ru/akciya;
  • По телефону у администратора: 47-87-17.

Ждём вас в ресторане "Гиорги" по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Горнолыжная, 3 (нижняя станция СТК "Горный воздух"). Приходите за вкусом и эмоциями. В "Гиорги" каждый день - праздник!

Резерв: https://g-rest.ru/reserve

Стать участником программы лояльности - https://g-rest.ru/page108438906.html

Реклама. ООО "ГИОРГИ". Erid 2Vfnxx8UgUZ

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?