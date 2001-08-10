Специалисты провели для южно-сахалинских лицеистов урок по сортировке отходов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартовала серия экологических уроков для школьников, посвященных раздельному сбору отходов. Первое занятие провели для учащихся 5 "Б" класса лицея №2, чтобы научить их читать маркировку и понимать принципы вторичной переработки сырья.

Специалисты регионального оператора по обращению с отходами объяснили детям, как пластиковая бутылка или алюминиевая банка, попавшая в правильный контейнер, отправляется на переработку для создания новых изделий. Как рассказали ТИА “Острова” в региональном управлении по обращению с отходами, школьники узнали не только теорию, но и практические детали: какие виды отходов и в какие именно контейнеры необходимо складывать. Отдельное внимание на уроке уделили работе пункта приема вторсырья и проекту книгообмена, который нашел новых читателей для тысяч изданий.

Специалист Управления по обращению с отходами Екатерина Николаева отметила, что цель таких уроков - сформировать у подрастающего поколения целостное понимание осознанного потребления и переработки. По ее словам, закладывая основы экологического мышления сегодня, общество воспитывает ответственных граждан, от которых завтра будет зависеть чистота окружающей среды. В рамках занятия детям также объяснили полный цикл движения отходов в островном регионе: от регулярного вывоза мусоровозами до сортировки на специальных линиях в Ногликах, Корсакове и Южно-Сахалинске с последующей отправкой прессованных брикетов на материк.

Особый интерес у пятиклассников вызвала практическая часть урока, где они сами, используя новые знания, распределяли условные отходы по разным контейнерам, определяя их как опасные, перерабатываемые или смешанные. Один из учеников, Дамир, поделился, что предложит родителям начать сортировать мусор дома. Подобные уроки являются частью системной работы по формированию экологического мышления в рамках национального проекта "Экологическое благополучие".