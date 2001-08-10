Тихоокеанское
В Южно-Сахалинске после свежего ремонта на дороге появился волнистый асфальт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорога пошла буграми в Южно-Сахалинске. Возле автобусной остановки "Улица Бумажная" уложенный несколько месяцев назад асфальт "поплыл", образовав волнообразное полотно, сообщает astv.ru.

По словам горожанина, обратившегося в редакцию, ремонт на этом участке проводили в ноябре прошлого года при низких температурах воздуха. Раньше здесь на асфальте была колея от колёс автобусов, она тянулась вдоль "кармана". Сейчас же выбоин нет, но есть "волны":

По информации департамента дорожного хозяйства и благоустройства, в апреле-мае проведут комиссионный осмотр объекта на предмет наличия дефектов. В случае выявления устранять их будут в рамках гарантийных обязательств.

