Сахалинский зоопарк расскажет гостям о животных духах-хранителях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский зооботанический парк подготовил для гостей необычное интерактивное событие, основанное на фольклоре коренных народов региона. В это воскресенье, 31 января, участников мероприятия познакомят с древними легендами, героями которых стали животные - духи-хранители.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе зоопарка, встреча начнется в 13:00. Организаторы погрузят гостей в атмосферу сахалинских сказок: они будут звучать под аккомпанемент традиционной музыки. Посетители узнают, как древние жители острова верили, что все вокруг обладает духом, и почему они с особым уважением относились к животному миру.

Встречу проведут перед экспозицией "Приматы", куда нужно подойти за 10 минут до начала. По окончании творческой части каждый участник сможет своими руками изготовить памятный талисман из оленьего рога. Для входа на мероприятие необходимо приобрести обычный билет в зоопарк.