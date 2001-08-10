Зенитчики на Сахалине отрабатывают поражение воздушных целей на новейшем тренажере
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Восточного военного округа проходят подготовку на переносных зенитных комплексах. Новобранцы, заключившие первые контракты с Минобороны, осваивают современные тренажеры и отрабатывают уничтожение условных воздушных целей.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, занятия проходят на полигоне "Троицкий" гвардейского армейского корпуса. На специальном электронном тренажере комплекса "Игла" военные учатся поражать имитации самолетов, вертолетов и ударных беспилотников условного противника. При этом они изучают устройство и правила эксплуатации оружия, а также основы ведения разведки воздушных целей.
Руководят подготовкой опытные офицеры и участники специальной военной операции. В ходе тренировок стрелки-зенитчики отрабатывают полный алгоритм действий: от определения дальности, высоты и курса цели до выбора оптимального вида пуска для ее уничтожения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:20 Сегодня Власти Сахалинской области рассказали, как преобразятся острова в 2026 году
10:19 Сегодня Следствие арестовало уроженца Центральной Азии за пропаганду терроризма на Сахалине
09:24 Сегодня За 2025 год жители Сахалина сдали на переработку более 80 тонн вторсырья
08:59 Сегодня "900 дней мужества": молодогвардейцы Поронайска напомнили о блокаде Ленинграда
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
11:26 23 Января Южносахалинец потерял почти 90 тысяч рублей при покупке тепловизора через интернет
18:45 23 Января Строительство пешеходного моста через реку Лютогу выходит на новый этап
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
Выбор редакции
- 10:28 Сегодня Сахалинская библиотека объявила сбор книг в рамках всероссийской акции
- 09:36 Вчера В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
- 11:15 26 Января На Сахалине открылась выставка новых книг по рыбоводству, кинологии и психологии
- 09:21 26 Января На Сахалине на утро 26 января закрыты для движения два участка дорог
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?