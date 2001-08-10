Зенитчики на Сахалине отрабатывают поражение воздушных целей на новейшем тренажере

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Восточного военного округа проходят подготовку на переносных зенитных комплексах. Новобранцы, заключившие первые контракты с Минобороны, осваивают современные тренажеры и отрабатывают уничтожение условных воздушных целей.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, занятия проходят на полигоне "Троицкий" гвардейского армейского корпуса. На специальном электронном тренажере комплекса "Игла" военные учатся поражать имитации самолетов, вертолетов и ударных беспилотников условного противника. При этом они изучают устройство и правила эксплуатации оружия, а также основы ведения разведки воздушных целей.

Руководят подготовкой опытные офицеры и участники специальной военной операции. В ходе тренировок стрелки-зенитчики отрабатывают полный алгоритм действий: от определения дальности, высоты и курса цели до выбора оптимального вида пуска для ее уничтожения.