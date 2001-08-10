Тихоокеанское
На Камчатке пожилая женщина оказалась в снежном плену

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском пожилая женщина оказалась в снежном плену. Сугробы полностью заблокировали выход из ее частного дома на Кавказской, 15, передает ТК "41 Регион".

Неравнодушные горожане пришли на помощь пенсионерке. Среди спасителей женщины оказался Руслан Новосёлов. Он узнал о беде от участников мотоклуба "Ночные Волки Камчатки".

"Получается я приехал, и еще один парень. Мы откопали дом, затопили печь, отзвонились ребятам, сказали, что в дом можно зайти. Проложили дорожку", - рассказал Руслан.

Помощь пенсионерке заняла у ребят около двух часов. Основной проблемой было то, что они продолжительное время не могли найти, где именно находится вход в дом.

