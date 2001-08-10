Сахалинским ветеранам СВО упростили оплату проезда в реабилитационные центры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С января 2026 года ветераны специальной военной операции в Сахалинской области получили новую возможность для бесплатного проезда к месту лечения. Теперь они могут сразу оформить проездной билет, что избавит их от необходимости сначала тратить свои деньги, а затем обращаться за компенсацией.

Как сообщили ТИА "Острова" в отделении Социального фонда России по Сахалинской области, расширенный механизм оплаты касается поездок в 12 реабилитационных центров фонда, расположенных в различных регионах страны. Участники СВО могут выбрать удобное время для прохождения курса, а специалисты центров обеспечат им персональное сопровождение. Одновременно с одобрением заявки на лечение ветерану оформят проездной билет на поезд или самолет.

Новый способ получения билета дополняет уже существующий порядок, когда расходы на дорогу компенсируют после завершения лечения. Ветераны, которые по медицинским показаниям нуждаются в сопровождении, могут приезжать на реабилитацию вместе с сопровождающим лицом. Фонд также оплатит ему проезд, проживание и питание. Для получения направления в реабилитационный центр необходимо подать заявление через портал госуслуг, в клиентскую службу фонда или МФЦ, приложив медицинские документы. Специалисты фонда рассмотрят обращение в течение двух рабочих дней.