Сахалинский бизнес нарастил инвестиции в видеонаблюдение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ - Цифровая экосистема МТС оценила востребованность цифровых сервисов у сахалинского бизнеса и выявила наиболее популярные услуги с высоким уровнем инвестиций. В 2025 году компании Сахалинской области больше всего средств вкладывали в сервисы интеллектуального и облачного видеонаблюдения.
Самую высокую динамику роста инвестиций в Сахалинской области показали видеонаблюдение и видеоаналитика - этот показатель вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
По объему инвестиций видеонаблюдение также уверенно лидирует по итогам года, опередив вложения бизнеса в другие востребованные цифровые решения - например, интернет вещей и облачные сервисы.
Наиболее активно видеонаблюдение в Сахалинской области внедряли строительные компании - за год количество таких кейсов выросло вдвое. Высокий спрос на умные камеры показали добывающие и торговые предприятия, а также компании транспортно-логистического сектора. Наиболее востребованы оказались облачные системы видеонаблюдения с функцией удаленного доступа и аналитикой. Так, спрос на функции распознавания номеров транспорта, анализ производственных процессов в реальном времени и контроль доступа на объекты вырос на треть.
"Сахалинская область занимает лидирующие позиции в области внедрения цифровых услуг в масштабе всей страны. В 2025 году именно решения на базе облачного видеонаблюдения и видеоаналитики стали самыми востребованными и у бизнеса, и у госструктур. Компании все чаще рассматривают видеонаблюдение не только как инструмент обеспечения безопасности, но и как средство повышения эффективности бизнес-процессов. И особенно актуальными становятся комплексные решения, позволяющие и контролировать объекты, и оптимизировать ресурсы, и повышать общую результативность деятельности", - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
