Тихоокеанское
информационное агентство
27 Января 2026
Сейчас 18:30
76,01|90,29
На Сахалине прокуратура добилась выплаты пенсии ребенку-инвалиду
11:49, | Новости общества Сахалина и Курил

Аэропорт Южно-Сахалинска оснастил парковку стабильным Wi-Fi

Аэропорт Южно-Сахалинска оснастил парковку стабильным Wi-Fi

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэровокзал Южно-Сахалинска устранил проблему со связью на привокзальной парковке, обеспечив всю ее территорию стабильным интернет-покрытием. Это позволит водителям беспрепятственно оплачивать стоянку через банковские приложения и пользоваться онлайн-сервисами аэропорта.

Для решения задачи специалисты установили по роутеру в каждом из шести паркоматов. Эти устройства, работающие от проводного интернет-кабеля, теперь раздают бесплатный сигнал публичной сети Wi-Fi по всему парковочному комплексу. Его производительности достаточно для совершения онлайн-платежей. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, нововведение реализовали по многочисленным просьбам пассажиров, которые отмечали неудобство отсутствия связи у касс.

Начальник парковочного комплекса Роман Орлов подчеркнул, что новая инфраструктура значительно повысит комфорт для автолюбителей. Используя сеть Airport Free, водители могут не только мгновенно оплатить стоянку по QR-коду, но и зайти на сайт аэровокзала. Там размещен калькулятор стоимости и подробная схема с зонами стоянки, что помогает выбрать оптимальный тариф. Для доступа в сеть необходимо пройти упрощенную идентификацию через SMS, портал Госуслуг, звонок или отечественные социальные сети. Парковочный комплекс аэровокзала включает зоны краткосрочной и долгосрочной стоянки, а также перехватывающий паркинг, всего на 628 машиномест, и оснащен шлагбаумами, кассами и камерами видеонаблюдения.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?