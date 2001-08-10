Аэропорт Южно-Сахалинска оснастил парковку стабильным Wi-Fi

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэровокзал Южно-Сахалинска устранил проблему со связью на привокзальной парковке, обеспечив всю ее территорию стабильным интернет-покрытием. Это позволит водителям беспрепятственно оплачивать стоянку через банковские приложения и пользоваться онлайн-сервисами аэропорта.

Для решения задачи специалисты установили по роутеру в каждом из шести паркоматов. Эти устройства, работающие от проводного интернет-кабеля, теперь раздают бесплатный сигнал публичной сети Wi-Fi по всему парковочному комплексу. Его производительности достаточно для совершения онлайн-платежей. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, нововведение реализовали по многочисленным просьбам пассажиров, которые отмечали неудобство отсутствия связи у касс.

Начальник парковочного комплекса Роман Орлов подчеркнул, что новая инфраструктура значительно повысит комфорт для автолюбителей. Используя сеть Airport Free, водители могут не только мгновенно оплатить стоянку по QR-коду, но и зайти на сайт аэровокзала. Там размещен калькулятор стоимости и подробная схема с зонами стоянки, что помогает выбрать оптимальный тариф. Для доступа в сеть необходимо пройти упрощенную идентификацию через SMS, портал Госуслуг, звонок или отечественные социальные сети. Парковочный комплекс аэровокзала включает зоны краткосрочной и долгосрочной стоянки, а также перехватывающий паркинг, всего на 628 машиномест, и оснащен шлагбаумами, кассами и камерами видеонаблюдения.