Аэровокзал Южно-Сахалинска запустил конкурс на лучшее имя для своего талисмана

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэровокзал "Южно-Сахалинск" объявил конкурс на лучшее имя для своего талисмана - старшего сивуча из семейства скульптур, украшающих зону выхода. Этот морской лев стал символом воздушной гавани еще в 2022 году после голосования жителей региона, но до сих пор не получил персонального имени.

Идея сделать сивуча талисманом поступила от пассажиров, которые летом 2022 года прислали около сотни изображений разных животных и птиц, отражающих характер острова. Жюри отобрало пять эскизов, а в ходе онлайн-голосования жители выбрали сивуча. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, с тех пор это животное изображают на навигационных табличках, сувенирной продукции и в социальных сетях, а в конце 2025 года зеркальные скульптуры сивучей дополнили новогодние композиции у входа и выхода из терминала.

Генеральный директор АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Руслан Степанец отметил, что такие конкурсы позволяют пассажирам почувствовать сопричастность, а в перспективе выбранное имя станет частью бренда комплекса. Предложить вариант имени можно до 6 февраля, заполнив анкету на официальном сайте или на стойке информации в терминале. После обработки предложений аэровокзал проведет онлайн-голосование в середине февраля.