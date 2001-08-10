Аэровокзал Южно-Сахалинска запустил конкурс на лучшее имя для своего талисмана
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аэровокзал "Южно-Сахалинск" объявил конкурс на лучшее имя для своего талисмана - старшего сивуча из семейства скульптур, украшающих зону выхода. Этот морской лев стал символом воздушной гавани еще в 2022 году после голосования жителей региона, но до сих пор не получил персонального имени.
Идея сделать сивуча талисманом поступила от пассажиров, которые летом 2022 года прислали около сотни изображений разных животных и птиц, отражающих характер острова. Жюри отобрало пять эскизов, а в ходе онлайн-голосования жители выбрали сивуча. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, с тех пор это животное изображают на навигационных табличках, сувенирной продукции и в социальных сетях, а в конце 2025 года зеркальные скульптуры сивучей дополнили новогодние композиции у входа и выхода из терминала.
Генеральный директор АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Руслан Степанец отметил, что такие конкурсы позволяют пассажирам почувствовать сопричастность, а в перспективе выбранное имя станет частью бренда комплекса. Предложить вариант имени можно до 6 февраля, заполнив анкету на официальном сайте или на стойке информации в терминале. После обработки предложений аэровокзал проведет онлайн-голосование в середине февраля.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:36 Сегодня В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
08:06 Сегодня Трасса Чайво – Оха закрыта для движения всех видов транспорта
09:07 Сегодня Сахалинские автоинспекторы за сутки выявили более 115 нарушений ПДД
11:33 Сегодня Минтай, сельдь, треска, навага: где купить рыбу в Южно-Сахалинске 27 января
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
11:26 23 Января Южносахалинец потерял почти 90 тысяч рублей при покупке тепловизора через интернет
18:45 23 Января Строительство пешеходного моста через реку Лютогу выходит на новый этап
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
Выбор редакции
- 09:36 Сегодня В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
- 11:15 Вчера На Сахалине открылась выставка новых книг по рыбоводству, кинологии и психологии
- 09:21 Вчера На Сахалине на утро 26 января закрыты для движения два участка дорог
- 09:38 23 Января Сахалинцам списали более 680 тысяч рублей пени за вывоз мусора
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?