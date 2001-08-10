Тихоокеанское
Навагу по 100 рублей и сельдь по 92 рубля предлагают сегодня гостям и жителям Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня 26 января жители и гости областного центра могут приобрести доступную рыбу. Обращаем ваше внимание, что ассортимент и объемы продукции по социальным ценам отличается в каждой конкретной торговой точке. Актуальный список публикуется в телеграм-канале департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка.

Навага по цене 100 руб/кг продается по следующим адресам:

- магазин "Море рыбы", пр. Коммунистический, 19 - с 11:00;

- магазин "Море рыбы", пр. Мира, 280В (ТЦ "Рай") - с 11:00;

- магазин "Море рыбы", пр. Мира, 229/5 (у ТЦ "Янтарь") - с 11:00;

- магазин "Море рыбы", пр. Мира, 19 - с 11:00;

- пр. Мира, 229 (ТЦ "Янтарь", торговые места № 8-10) - с 13:30 до 15:00;

- ул. Емельянова, 31/2 -с 13:30 до 15:00;

- ул. Ленина, 252Б (ТЦ "Техник", торговое место Д10) - с 13:30 до 15:00;

- ул. Пограничная, 26 у ТЦ "Янтарь" (улица) - с 11:00 до 13:00;

- б-р Анкудинова, 17 (у ТЦ "Луч") с 11:00 до 14:00;

- пл/р-н Ново-Александровск, ул. Железнодорожная, 14 с 10:30.

Навага по цене 100 руб/кг и сельдь по цене 92 руб/кг реализуются:

- пл/р-н Ново-Александровск, ул.3-я Строительная, 4Б (м-н "Надежда") - с 11:30.

