Навагу по 100 рублей и сельдь по 92 рубля предлагают сегодня гостям и жителям Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня 26 января жители и гости областного центра могут приобрести доступную рыбу. Обращаем ваше внимание, что ассортимент и объемы продукции по социальным ценам отличается в каждой конкретной торговой точке. Актуальный список публикуется в телеграм-канале департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка.
Навага по цене 100 руб/кг продается по следующим адресам:
- магазин "Море рыбы", пр. Коммунистический, 19 - с 11:00;
- магазин "Море рыбы", пр. Мира, 280В (ТЦ "Рай") - с 11:00;
- магазин "Море рыбы", пр. Мира, 229/5 (у ТЦ "Янтарь") - с 11:00;
- магазин "Море рыбы", пр. Мира, 19 - с 11:00;
- пр. Мира, 229 (ТЦ "Янтарь", торговые места № 8-10) - с 13:30 до 15:00;
- ул. Емельянова, 31/2 -с 13:30 до 15:00;
- ул. Ленина, 252Б (ТЦ "Техник", торговое место Д10) - с 13:30 до 15:00;
- ул. Пограничная, 26 у ТЦ "Янтарь" (улица) - с 11:00 до 13:00;
- б-р Анкудинова, 17 (у ТЦ "Луч") с 11:00 до 14:00;
- пл/р-н Ново-Александровск, ул. Железнодорожная, 14 с 10:30.
Навага по цене 100 руб/кг и сельдь по цене 92 руб/кг реализуются:
- пл/р-н Ново-Александровск, ул.3-я Строительная, 4Б (м-н "Надежда") - с 11:30.
