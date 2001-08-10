На Камчатке увеличили размер выплат почетным донорам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке с 1 января 2026 вырос размер выплаты для людей, награжденных нагрудными знаками "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР". Сумму проиндексировали на 4%, сообает ТК "41 Регион", ссылаясь на краевую станцию переливания крови.

"В этом году сумма выплаты составит 19 497 рублей. Ежегодная выплата не облагается налогом и выплачивается один раз в год не позднее 1 апреля", - уточнили медики.

Тем, кто уже получал выплату, новое заявление подавать не нужно. Органы соцзащиты сделают это автоматически.