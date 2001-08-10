Строительство пешеходного моста через реку Лютогу выходит на новый этап

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подготовительные работы на объекте успешно завершены — переустроены водопроводные и тепловые сети, обустроена ливневая канализация по улице Дьяконова, подготовлены подъездные пути и подходы.

- Новый мост станет важным звеном в развитии городской инфраструктуры. Он не просто соединит берега — он откроет жителям удобный путь к парку "Заречье", сделает наши прогулки комфортнее и безопаснее, - отметила мэр округа Светлана Швец.

Сейчас подрядчик приступил к бурению скважин под опоры — это ключевой этап перед основными строительно-монтажными работами. После этого специалисты приступят к устройству опор и монтажу пролётных строений.

Проект пешеходного моста через Лютогу получил поддержку региональной власти: решение о строительстве принято при содействии губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. На его реализацию из областного бюджета выделено более 250 млн рублей.

Протяжённость будущего моста составит 90 метров. Объект будет оборудован подходами, освещением, пешеходными дорожками и парковочными местами.