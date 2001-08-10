Сахалинских школьникам рассказали, что такое особо охраняемые природные территории
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Интерактивная беседа «Особо охраняемые природные территории Сахалинской области: зачем они нужны и как они работают» 23 января прошла в главной островной библиотеке. Мероприятие, организованное в рамках просветительской деятельности, собрало школьников, студентов и всех неравнодушных к природе Сахалина, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Гостем встречи выступила специалист по экологическому просвещению Дирекции по охране и управлению природными территориями Сахалинской области Ксения Лацко. В формате живого диалога она рассказала о категориях ООПТ, их правовом статусе, значении для сохранения биоразнообразия, а также об уникальных уголках региона – от Лагуны Буссе до острова Монерон.
Особое внимание было уделено вопросам ответственного туризма, правилам поведения на охраняемых территориях и вызовам, с которыми сталкиваются природоохранные службы.
– Мы говорим про не просто заповедные зоны на карте. Это живые экосистемы, где каждый вид, каждая река и даже каждый камень играют свою роль. И наша задача – не только охранять их, но и помогать людям понять, почему это важно, – отметила специалист.
Школьники, в свою очередь, выразили интерес к тому, как молодёжь может участвовать в природоохранной деятельности. Одна из участниц встречи предложила развивать экологический контент в интернете, ориентированный именно на подростков:
– Нужны короткие, энергичные видео – с участием популярных блогеров или кумиров молодёжи. Тогда информация о заповедниках, правилах поведения в природе и возможностях волонтёрства дойдёт до большего числа людей нашего возраста, — сказала девушка.
В завершение мероприятия участники познакомились с книжной выставкой, включающей научно-популярные издания, фотоальбомы и материалы по природоохранному праву, а также просмотрели видеоролики о труднодоступных и живописных уголках Сахалинской области.
