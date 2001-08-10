До конца 2026 года в Анивском районе к газовым сетям подключат 200 домовладений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Анивском районе продолжается активная работа по газификации населенных пунктов, где до конца 2026 года планируют подключить к сетям 200 новых домовладений. С начала года пять семей уже перешли на отопление газовыми котлами, а строительные работы сейчас идут в селах Таранай и Троицкое.

Специалисты АО "Сахалинская нефтяная компания" строят газопровод по улице Лесная в Таранае, а подрядные организации прокладывают сети на Центральной улице в Троицком. В селе Новотроицкое уже завершили работы на улицах Ясеневая и Сиреневая. Как рассказали ТИА "Острова" в администрации Анивского района, проектировщики "Газпрома" также приступили к разработке проекта газопровода для села Успенское, и строительно-монтажные работы начнутся уже в этом году.

По итогам 2025 года более 400 семей в округе подключили к газораспределительным сетям, что позволило району войти в тройку лидеров по числу новых абонентов. Жительница Новотроицкого Марина Низова поделилась, что после перехода на газ ее семья стала экономить значительные средства: счет за отопление в декабре составил чуть более двух тысяч рублей против 26 тысяч рублей в декабре 2024 года, когда они использовали электрокотел. Правительство области компенсирует домовладельцам до 180 тысяч рублей на подготовку к приему газа, а льготные категории граждан могут получить дополнительно до 50 тысяч рублей на покупку оборудования.